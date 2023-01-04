Новый глава МИД Израиля передал Лаврову сообщение

Новый глава МИД Израиля Эли Коэн передал стране-агрессору России послания от госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает The Times of Israel во вторник, 3 января, со ссылкой на высокопоставленного дипломата, сообщает Новое время.

По словам источника издания, во время телефонного разговора с Сергеем Лавровым во второй половине дня во вторник Коэн передал ему послания Блинкена, с которым говорил накануне. О чем именно шла речь, он не уточнил. Звонок запросили россияне, утверждает израильский чиновник.

The Times of Israel также пишет, что около полудня во вторник Израиль запросил разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Издание ссылается на «высокопоставленного украинского чиновника», который заявил, что Киев ожидал от Израиля отмены разговора с Лавровым или его переноса до тех пор, пока не состоится разговор с Кулебой, но этого не произошло.