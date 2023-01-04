Какие новинки мирового автопрома появятся в Украине в 2023 году

Несмотря на войну, на украинский рынок продолжают выходить новинки мирового автопрома. В 2023 году также ожидается много интересных премьер. Дилеры привезут в Украину высокотехнологичные модели от различных брендов. В их числе Toyota, Lexus, Opel, Nissan, Peugeot, MG, Volkswagen, Mitsubishi, BMW, Mazda, Ford, Suzuki, Audi и другие, сообщает Автоцентр.

Летом в продажу поступит обновленный компактный кроссовер Skoda Kamiq и рестайлинговая Skoda Scala. Им подкорректируют внешность, приведя в соответствии с новым языком дизайна марки. Также их сделают экономичнее, чтобы сократить количество вредных выбросов.

Осенью чешская марки порадует своих украинских поклонников обновленными Octavia и Superb. Моделям не только осовременят экстерьер, а и существенно расширят пакеты систем помощи водителю и ассистентов безопасности. Также им расширят линейку моторов, добавив в нее гибридные агрегаты.

Уже в этом месяце (январе 2023 года) в продажу поступит компактный кроссовер Toyota Corolla с гибридной силовой установкой. Прием заказов на стильную и экономичную новинку открыт. Стоимость автомобилей в наличии будет объявлена позже. Машины, заказанные в производство, обойдутся минимум в 1 416 236 грн.

Кроссовер занимает нишу между Yaris Cross и RAV4. Она достигает в длину 4460 мм при колесной базе 2640 мм. Под капотом находится 2,0-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель, который сопряжен с электромотором и суммарно выдает 197 л.с. мощности. Расход топлива 6,3 литра на 100 км.

Позже, а если быть точнее, то весной этого года на рынок выйдут кроссоверы Lexus RX и Lexus RZ 2022. Если говорить о первой новинке, то она будет доступна в Украине в разных модификациях с бензиновым мотором и гибридной силовой установкой. Стоимость автомобиля будет объявлена ближе к старту продаж.

Доберется в Украину и электрический кроссовер Lexus RZ, который был представлен в апреле 2022 года. Он построен на платформе e-TNGA, на которой базируются Toyota bZ4X и Subaru Solterra. В оснащение входят мультимедийная система Lexus Interface, цифровая приборная панель, пакет новейших систем безопасности и цифровых ассистентов Lexus Safe.

Модель будет доступна в двух версиях – с одним электромотором, расположенным на передней оси, на 204 л.с. или двумя моторами (на передней и задней оси) мощностью 109 л.с. каждый. Запас хода до 600 км ему обеспечит батарея на 90 кВтч. Цены раскроют позже.

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