Армия США прибудет в Нидерланды для переброски в Восточную Европу

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

По данным Euractiv, нидерландские военные помогут перебросить сотни американских транспортных средств, которые прибудут в город Влиссинген, в Восточную Европу для усиления восточного фланга НАТО, сообщает Европейская правда.

Голландские солдаты помогут обеспечить транспортировку американской армейской бригады через страну с начала января до начала февраля, прежде чем американские военные продолжат свой путь в Польшу и Литву.

В состав бригады входит 1275 единиц техники, в том числе много танков M-1 Abrams, боевых машин пехоты Bradley и другой техники, которая будет переброшена автомобильным, железнодорожным и водным транспортом в Восточную Европу.

Упомянутая бригада будет находиться на территории Польши и Литвы в течение шести месяцев.

В декабре генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал страны-члены Альянса предоставить Украине больше оружия.