Ситуация в регионах: Оккупанты держат под огнем 9 областей

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Согласно данным областных военных администрация, за минувшие сутки захватчики били по 9 областям Украины, ночью ракетами атаковали Запорожье, обстрелам подверглись 19 населенных пунктов этого региона, сообщает Украинская правда.

Запорожская: ночью враг снова атаковал ракетами окрестности Запорожья. В результате прилета трех ракет С-300 на объекте гражданской инфраструктуры возник пожар. По предварительным данным, один человек ранен. Данные уточняются.

За минувшие сутки оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенных пунктов Запорожье, Гуляйполе, Новоданиловка, Дорожнянка, Малв Щербаки, Степное, Каменское, Железнодорожное, Белогорье, Плавни, Орехов, Гуляйполе, Новоандреевка, Ольговское, Чаривне, Полтавка, Малая Токмачка, Малиновка, Гуляйпольское. Есть разрушения домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры в результате обстрелов РФ.

Черниговщина: три обстрела за сутки, все - Новгород-Северский район, из артиллерии, минометов и АГС. Без жертв и разрушений. Ночью - без обстрелов.

Сумщина: вчера днем россияне обстреляли Середино-Будскую громаду из минометов. Было 4 прилета 120мм калибра. Зноб-Новгородская община - 6 мин вчера вечером.

Обошлось без разрушений и пострадавших.

Харьковщина: на Слобожанском направлении враг обстрелял районы населенных пунктов Стрелечье, Красное, Зеленое, Терновая, Старица, Огирцево, Волчанск и Амбарное.

На Купянском направлении огневому воздействию подверглись Новомлинск, Двуречная, Купянск, Котляровка и Табаевка.

В Волчанске обстрелами поврежден частный дом.

В пгт Двуречная оккупанты обстреляли пожарные автомобили. Там получил ранения 42-летний мужчина. Госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Купянске взрывную травму получил 50-летний мужчина. Госпитализирован. Состояние - среднее.

Днепропетровщина: россияне снова обстреливали Никопольщину. Российская тяжелая артиллерия ударила по самому Никополю. Без жертв. В городе повреждены несколько домов и несколько хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линия электропередач.

Луганщина: вражеские атаки отбиты вблизи Стельмаховки и Белогоровки.

На Купянском и Лиманском направлениях огневому воздействию со стороны россиян подверглись Макеевка, Площанка и Диброва.

Ситуация в области остается сложной.

Донетчина: ночью - три ракетных удара по г. Константиновка. Пострадали складские помещения предприятия, спортивное поле и двор школы.

Утром активизировались боевые действия на линии фронта в Очеретинской громаде, продолжается артобстрел села Веселое.

В течение суток - обстрелы г.Курахово и г.Горняк. Есть прямое попадание в пятиэтажный жилой дом в Курахово, частично повреждены еще 5 многоэтажек. Обесточена Карловская фильтровальная станция.

В течение ночи обстрелы позиций и окрестностей Торецкой громады из тяжелого вооружения и стрелкового оружия. Повреждена ЛЭП за пределами города.

В Донецкой области за сутки: 1 погибший, 5 раненых гражданских.

Николаевщина: вчера днем вражеским обстрелам подвергся населенный пункт Куцурубской общины Николаевского района. Повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. Без жертв.

Херсонщина: от артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов: Херсон, Молодежное, Антоновка и Берислав.

На выезде из Малой Александровки Бериславского района автомобиль с гражданскими наткнулся на российскую взрывчатку. В результате полученных ранений погибли двое мужчин, еще один получил ранения, за его жизнь борются врачи.

В целом на Херсонщине за прошедшие сутки погибли 2 человека, 5 ранены.