МИД: Patriot начнет защищать Украину "в максимально сжатые сроки"

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Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что американская система Patriot прибудет в Украину в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась, сообщает Украинская правда.

"Прошлый год мы завершили революционным решением о предоставлении Украине американских систем Patriot, о чем договорились лидеры Украины и США Владимир Зеленский и Джозеф Байден. Ожидаем развертывания "Пэтриотов" в максимально сжатые сроки. Подготовка к передаче этих систем уже началась" , - заявил Кулеба.

В декабре Вашингтон объявил о предоставлении очередного пакета военной помощи почти на 2 млрд долларов, в котором была анонсирована поставка первой батареи комплекса противоракетной обороны Patriot для Украины.

Ранее сообщалось, что украинские военные уже начали курс подготовки по работе с этими системами. Украиной разработан специальный план подготовки военных к работе на системах Patriot.