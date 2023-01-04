Арахамия и Тимошенко не хотят выгонять ОПЗЖ из Рады - "Чесно"

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

По данным Движения "ЧЕСНО", почти 70 нардепов отказались ставить свои подписи под обращением к спикеру Руслану Стефанчуку о лишении полномочий депутатов, которые были избраны от запрещенных пророссийских партий.

По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" Олега Дунды, который инициировал сбор подписей, фракция "Батькивщина" почти в полном составе отказалась ставить подписи под инициативой, которая предусматривает вынесение этого вопроса на повестку дня ближайшей сессии парламента.

Нардеп говорит, что все члены фракции ссылались на лидера Юлию Тимошенко, что это именно ее решение. Единственный член фракции, которая согласилась подписать после новогодних праздников, - Алена Шкрум.

Кроме того, не хотят лишать полномочий народных и местных депутатов от партий типа ОПЗЖ и представители правящей фракции "Слуга народа", в частности председатель фракции Давид Арахамия и его заместители, а также заместитель спикера парламента Александр Корниенко.

Также подписывать отказался представитель "Европейской солидарности" Владимир Вятрович.

"Конституция дает основания для лишения мандата нардепов, и обращения не изменят этот перечень. Но вместо того, чтобы обе спечивать приговоры по уголовным делам или справки о выезде депутатов на постоянное проживание за границу, власть занимается дешевой имитацией. Де-факто - создала коалицию с ОПЗЖ и с помощью их голосов протягивает коррупционные законы.

Если бы "слуги" боролись с депутатами ОПЗЖ, они были бы за решеткой, а не на руководящих должностях в парламенте, как Шуфрич. Чтобы внести любой вопрос на пленарное заседание, достаточно голоса представителя монобольшинства на согласительном совете" , - заявил Вятрович.

Сейчас есть 96 подписей из 150 необходимых и сбор продолжается. Наибольший процент голосов по состоянию на 2 января дали фракции "ЕС" и "Голос".