ГУР: Партизаны в РФ активизировались, под Красноярском остановили эшелоны
Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявляет, что в ночь на 4 января в России в районе Красноярска неизвестные остановили движение поездов, что в ГУР считают доказательством активизации движения сопротивления в РФ.
"Военная разведка Украины фиксирует активизацию движения сопротивления в РФ.
В ночь на 4 января в России партизаны в очередной раз остановили движение гражданских поездов и военных эшелонов на участке Транссибирской железной дороги в районе Красноярска", - заявляют в ГУР.
Российские СМИ и медиа ничего не сообщают об инциденте на железной дороге вблизи Красноярска.
А по данным ГУР, в новом 2023 году "это уже по крайней мере шестой случай уничтожения блоков сигнализации, централизации и блокировки на железной дороге в разных регионах России, что приводит к нарушениям в графиках движения военных эшелонов".
По подсчетам ГУР, в 2022 году было зафиксировано около 40 таких случаев, а также случаи уничтожения железнодорожных трансформаторов и локомотивов.
"Существенная активизация рельсовых партизан в России произошла после объявления путинским режимом частичной мобилизации", – добавляют в военной разведке Украины.