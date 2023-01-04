Буданов заявил, что РФ больше не представляет военной угрозы миру

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Режим российского диктатора Владимира Путина является посмешищем. Российская Федерация больше не представляет военной угрозы миру, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление руководителя ГУР МО Кирилла Буданова в интервью ABC News.

По поводу будущего России он сказал, что здесь есть несколько сценариев, но месседж четкий:

"Не стоит бояться трансформации России. Это пойдет только на пользу всему миру".

"Режим Путина является посмешищем для всех" , - заявил Буданов, добавив, что российские войска практически вынуждены защищать временно оккупированные территории Украины, но ненадолго.

"Россия больше не является военной угрозой для мира, это просто вымысел" , - отметил глава ГУР МО.

По словам Буданова, единственная проблема, которая остается, - это ядерный арсенал России "и неконтролируемый режим", который приведет к тому, что "весь мир осознает необходимость денуклеаризации России или по крайней мере международного контроля над ее ядерным арсеналом".

"Террористическая страна, которая посягает на всех ядерной битой и угрожает - это не тот режим, который имеет нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения" , - подытожил Буданов.

Напомним, также в интервью глава украинской разведки заявил, что этой весной Украина планирует большое контрнаступление, а боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".