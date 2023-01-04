Президент Румынии призвал Зеленского пересмотреть закон о нацменьшинствах

Во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским в среду президент Румынии Клаус Йоханнис призвал украинскую сторону пересмотреть принятый в декабре 2022 года закон о национальных меньшинствах - этот вопрос есть среди требований для дальнейшего движения Киева в ЕС, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в пресс-релизе офиса румынского президента по итогам разговора.

"Президент Румынии подробно остановился на недавнем принятии Украиной закона о национальных меньшинствах, который вызвал беспокойство и недовольство со стороны румынских властей и представителей румынской общины в Украине" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что Йоханнис обратился к Зеленскому с просьбой "как можно быстрее найти решение для решения этих проблем и устранения беспокойств", и в связи с этим министры иностранных дел Украины и Румынии проведут двусторонние переговоры.

В офисе президента Румынии утверждают, что украинский лидер "выразил открытость к поиску решений, чтобы румынская община в Украине могла пользоваться теми же правами, которыми пользуется украинская община в Румынии".

Также румынский президент осудил атаки России на гражданские объекты и критически важную инфраструктуру в Украине, которые являются военными преступлениями в соответствии с международным гуманитарным правом, и подчеркнул, что "Румыния будет продолжать действовать для помощи Украине и украинскому народу столько, сколько это потребуется".

В сообщении Зеленского в Twitter отмечается, что лидеры обоих государств согласовали "шаги по дальнейшему развитию двустороннего взаимодействия, прежде всего в оборонной отрасли", а также обсудили "формулу мира" и вопросы двусторонней повестки дня.

Напомним, 13 декабря Верховная рада приняла закон "О национальных меньшинствах (сообществах) Украины", который присутствует в так называемом "евроинтеграционном пакете". В начале ноября спикер парламента Руслан Стефанчук утверждал, что Украина получила заключение от международных партнеров по законопроекту о национальных меньшинствах. Сейчас он ожидает подписи президента Украины.

Тем не менее, министерство иностранных дел Румынии заявило, что безуспешно просило о консультациях с украинской стороной по закону, и выразило недовольство рядом его положений.