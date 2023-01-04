СМИ: Иран использовал в Shahed-136 детали более десятка западных компаний

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В одном из сбитых в Украине иранских беспилотников были обнаружены компоненты, которые произвели более десяти американских и западных компаний, сообщает Новое время.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на украинскую разведку.

По данным телеканала, 40 компонентов, которые украинцы осенью изъяли из иранского дрона Shahed-136, имеют признаки американского производства. В частности, речь идет о микроконтроллерах и стабилизаторах напряжения от компании Texas Instruments, GPS-модуле производства Hemisphere GNSS, микропроцессоре от NXP USA Inc и другой электронике.

Еще 12 деталей изготовили компании в Канаде, Швейцарии, Японии, Тайване и Китае.

Журналисты отмечают отсутствие доказательств, что любая из этих компаний нарушает американское законодательство о санкциях и сознательно экспортирует свои технологии для использования в беспилотниках. Однако данные показывают масштаб проблемы, с которой столкнулась Администрация президента США Джо Байдена, когда пообещала прекратить производство иранских беспилотников. Несмотря на существующие санкции, Иран находит большое количество коммерчески доступных технологий.

На запрос CNN ответили шесть человек из компаний, детали которых обнаружили в беспилотнике. Все они подчеркнули, что осуждают любое несанкционированное использование их продукции, но борьба с этим явлением является проблемной для всей отрасли.﻿

В конце декабря The New York Times сообщила, что Администрация Байдена развернула масштабную программу, которая должна лишить Иран возможности производить и поставлять беспилотников в Россию. Издание писало, что усилия активизировали после того, как наличие в этих аппаратах западных компонентов стало очевидным.

Иран сначала не признавал передачу своих дронов россиянам: в октябре такую информацию отрицал официальный представитель Министерства иностранных дел страны Насер Канани. Уже в следующем месяце дипломат признал передачу аппаратов, однако отметил, что это произошло до начала полномасштабной агрессии РФ против Украины.