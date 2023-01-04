ОВА: Оккупанты обстреляли Никополь из артиллерии, один человек ранен

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Российские оккупанты днем в среду, 4 января, обстреляли из тяжелой артиллерии Никополь в Днепропетровской области. В результате удара один человек получил ранения, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в Telegram.

По его словам, из-за обстрелов пострадал 64-летний мужчина. Его госпитализировали с тяжелыми поражениями грудной клетки.

Из-за обстрела произошел пожар в частном доме, который спасатели уже потушили. В общей сложности повреждения получили до 20 домов.

В ночь на 4 января войска РФ также обстреляли Никопольский район. В жилые кварталы прилетели около десяти российских снарядов. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.