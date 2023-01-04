Генштаб: Россияне наступают на трех направлениях и минируют левый берег Днепра

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Россияне продолжают вести наступление на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Также проводят минирование местности вдоль левого берега Днепра, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Facebook-страница Генерального штаба ВСУ.

В течение суток оккупанты нанесли:

3 ракетных удара по гражданским объектам Константиновки Донецкой области;

9 авиационных ударов;

14 ударов из РСЗО.

"Противник сосредоточивает усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском и пытается улучшить тактическое положение на Купянском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - ведет оборону. Проводит инженерное оборудование позиций и минирование местности вдоль левого берега реки Днепр" , - пишет Генштаб.

Ситуация на направлениях:

на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

обстановка стабильная, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. на Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремич Черниговской области; Нововасильевка - Сумской и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголевка и Двуречная в Харьковской области;

танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Карповичи, Леоновка и Гремич Черниговской области; Нововасильевка - Сумской и Красное, Старица, Огирцево, Гатище, Волчанск, Устиновка, Фиголевка и Двуречная в Харьковской области; на Купянском и Лиманском направлениях обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области;

обстрелам из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы 15 населенных пунктов. Среди них - Масютовка, Западное, Купянск, Котляровка, Берестовое Харьковской области и Ивановка, Площанка, Невское, Червонопоповка и Диброва в Луганской области; на Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

обстреляны районы более 30 населенных пунктов. В частности это - Спирное, Берестовое, Веселое, Бахмут, Часов Яр, Бердичи, Авдеевка, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области. на Новопавловском направлении под огневое поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области;

под огневое поражение оккупантов попали Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка в Донецкой области; на Запорожском и Херсонском направлениях враг совершил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах более 40 населенных пунктов. Не прекращает терроризировать мирное население городов и поселков вдоль правого берега реки Днепр. От артиллерийских обстрелов российских оккупантов пострадала гражданская инфраструктура Дорожнянки, Железнодорожного, Белогорья, Лукьяновского и Каменского Запорожской области и Гавриловки, Дудчан, Ивановки, Антоновки и Днепровского на Херсонщине.

"В городе Луганск, в неврологическом отделении Луганской областной клинической больницы, оккупанты лечат более 100 наемников частной военной компании "Вагнер" , - пишет Генштаб.

В течение суток авиация нанесла 17 ударов по районам сосредоточения врага. Также 4 удара были осуществлены по позициям зенитно-ракетных комплексов врага.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки осуществили огневое поражение пункта управления, 2 районов сосредоточения живой силы и военной техники и склада боеприпасов врага" , - добавляет пресс-служба.

Напомним, что за минувшие сутки наши воины уничтожили еще около 720 оккупантов. Общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет - 108 910 военных.