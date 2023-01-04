Байден отреагировал на проблемы с избранием спикера Палаты представителей США

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Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

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Президент США Джо Байден прокомментировал неспособность республиканцев в Палате представителей объединиться за кандидата на должность спикера, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает ABC News.

Как сообщает ABC News, Байден заявил в среду, 4 января, перед поездкой в Кентукки, что такие действия республиканцев в Палате представителей США блокируют ее законодательную работу и выглядят не слишком хорошо для страны.

"Надеюсь, что они возьмут себя в руки, потому что остальной мир смотрит на это" , - сказал президент.

Байден отказался сказать, есть ли у него какой-либо кандидат на должность спикера, добавив, что "понятия не имеет", кто будет избран.

"Это не моя проблема. Я только считаю, что действительно стыдно, что это длится так долго" , - заметил Байден.

Издание напоминает, что спикер Палаты представителей - третья по иерархии в вертикали власти США должность. Кроме того, спикер играет важную роль в формировании повестки дня Палаты, в частности утверждает финансовую помощь.

Напомним, что во вторник, 3 января, лидеру Республиканской партии в Палате представителей Кевину Маккарте не удалось заручиться достаточной поддержкой, чтобы получить пост спикера по итогам трех туров голосования. Такое случилось впервые с 1923 года.

Чтобы быть избранным спикером, кандидату необходимо набрать большинство, составляющее 218 голосов. Республиканцы Палаты представителей имеют 222 места в новом Конгрессе, но в третьем туре за Маккарти проголосовали только 202 конгрессмена.

Маккарти столкнулся с небольшой, но решительной группой жестких консерваторов, намеренных лишить его голосов, чтобы получить влияние на должность. Небольшая часть правого фланга партии теперь открыто настаивает, чтобы на должность был избран консервативный представитель Джим Джордан.

Важно, что члены нового состава Палаты представителей не могут быть приведены к присяге, пока не изберут спикера.

Однако сегодня, 4 января, как мы писали, в Палате представителей провалили избрание спикера во втором туре. Ни один из кандидатов не набрал достаточное количество голосов.

При этом бывший президент США Дональд Трамп призвал республиканцев голосовать за Кевина Маккарти на выборах спикера Палаты представителей США.