Байден подтвердил намерения США передать Украине БМП Bradley

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден подтвердил, что Белый дом рассматривает возможность отправки боевых машин Bradley в Украину, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит сообщение репортера Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

"Да" , - сказал Байден журналистам на летном поле в Кентукки, когда его спросили, рассматривается ли возможность передачи Украине боевых машин Bradley.

Напомним, ранее сообщалось, что в США рассматривают возможность передачи боевых машин Bradley в рамках одного из следующих пакетов военной поддержки.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов заявлял, что рассчитывает на поставки БМП в ближайшее время.