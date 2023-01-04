Крымский мост все еще разрушен: появились новые спутниковые фото

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В сети появились новые фото Крымского моста, который был поврежден три месяца назад, сообщает РБК-Украина.

Об этом говорит заявление OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.

"На Крымском мосту было разрушение почти три месяца назад, но спутниковые снимки показывают, что рабочие все еще устраняют повреждения" , - написал Эфрик.

Кримианский мост был строг почти три месяца назад и satelite imagery shows, що робітники залишаються прискореними домашнім. pic.twitter.com/ubWurCvVt3 — Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023

Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. После инцидента сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.

Официально никто не взял ответственности за инцидент. Но источники сообщали, что к взрывам могли быть причастны украинские спецслужбы.

Напомним, в декабре российские СМИ сообщали, что Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями.