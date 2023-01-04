Крымский мост все еще разрушен: появились новые спутниковые фото
В сети появились новые фото Крымского моста, который был поврежден три месяца назад, сообщает РБК-Украина.
Об этом говорит заявление OSINT-аналитика Брэди Эфрика в Twitter.
"На Крымском мосту было разрушение почти три месяца назад, но спутниковые снимки показывают, что рабочие все еще устраняют повреждения", - написал Эфрик.
Напомним, что 8 октября на Крымском мосту произошел взрыв и начался мощный пожар. После инцидента сообщалось о повреждении автомобильного и железнодорожного полотна.
Официально никто не взял ответственности за инцидент. Но источники сообщали, что к взрывам могли быть причастны украинские спецслужбы.
Напомним, в декабре российские СМИ сообщали, что Путин проехал по Крымскому мосту за рулем автомобиля и пообщался со строителями.