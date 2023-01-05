ОВА: Бахмут разрушен более чем на 60%

Глава военной администрации Донецкой области Павел Кирилленко сообщил, что в результате военных действий Бахмут более чем на 60 процентов разрушен, а в среду из-за вражеского обстрела в городе погибли две женщины, сообщает Новое время.

"...Враг отброшен на свои прежние позиции, то есть за пределы города...

Наши защитники мужественно защищают Бахмут и не дают врагу продвигаться.

Но, к сожалению, от этого страдает сам город, который более чем на 60 процентов разрушен.

И идут постоянные обстрелы. Так, сегодня (4 января - ред.) в результате артиллерийского обстрела в городе Бахмуте два гражданских лица - две женщины - погибли" , - заявил Кирилленко.

Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже более полугода пытается взять город. Войска РФ бросают на это огромные силы, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Пресссекретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый заявлял, что россияне теряют под Бахмутом от 50 до 100 человек убитыми в день и столько же ранеными.