Tesla намерена начать производство электромоторов для самолетов

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Компания Tesla подала заявку в патентное бюро США на новый товарный знак. Из нее следует, что производитель электромобилей планирует выпускать электродвигатели для самолетов и лодок, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Tesla расширяет свою торговую марку, чтобы продавать электродвигатели "не для наземных транспортных средств". В заявке компании под это определение включены моторы для самолетов, лодочные моторы и электродвигатели для игрушек.

В заявке Tesla указывает, что в настоящее время не использует товарный знак для этих категорий, но компания намерена использовать его в будущем.