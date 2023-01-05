ВСУ более 20 раз ударили по районам сосредоточения врага - сводка

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Авиация и наземные войска Сил обороны поразили 24 района сосредоточения врага, а также 5 его позиций ЗРК, пункты управления и другие объекты, сообщает Украинская правда.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли 3 ракетных, 13 авиационных ударов и 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в частности, по гражданской инфраструктуре городов Бахмут, Константиновка и Курахово Донецкой области; Никополь на Днепропетровщине и Херсоне. Есть пострадавшие, тяжелораненые и погибшие среди мирного населения.

Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки кафиров в районах населенных пунктов Стельмаховка и Площадка Луганской области и Белогоровка, Соледарь, Красная Гора, Выемка, Подгородное, Бахмут, Курдюмовка, Майорск, Северное, Водяное, Красногоровка, Веселое, Марьинка и Польша. Донбасе.

На Северском и Слобожанском направлениях танковых, минометных и артиллерийских обстрелов подверглись районы населенных пунктов Каменская Слобода Черниговской области; Кустыно, Майское и Павловка на Сумщине и Красное, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Устиновка и Фиголовка Харьковской области.

В Купянском и Лиманском направлениях под огненное поражение попали районы 20 населенных пунктов. Среди них – Ивановка, Купянск, Двухлетняя, Ольшана, Кисловка, Котляровка и Крахмальное в Харьковской области и Макеевка, Площадка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях обстреляны районы более 40 населенных пунктов. В частности, это - Верхнекаменное, Белогоровка, Бахмут, Белая Гора, Дилиевка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении вражеский огонь зафиксирован возле населенных пунктов Золотая Нива, Угледар, Никольские Дачи и Пречистовка Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях огневого воздействия подверглись районы более 45 населенных пунктов. От танковых, минометных и артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура населенных пунктов Полтавка, Гуляйпилское, Малая Токмачка и Степное Запорожской области и Херсон, Новоселка, Тягинка и Садовое.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения врага, а также 5 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

За предыдущие сутки на восточном направлении подразделения зенитных ракетных войск Воздушных Сил ВСУ уничтожили российский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10".