Bild: Немецкие БМП Puma оказались непригодными к эксплуатации

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Издание Bild сообщает, что Министерство обороны Германии признало в среду недостаточную прочность и надежность 18 БМП Puma, которые стоят на вооружении Бундесвера, пока не имеют, сообщает Европейская правда.

Во внутреннем документе для представителей оборонного комитета Бундестага о боевой машине пехоты сказано: "Она, несомненно, обладает способностью предоставить войскам более высокую эффективность в бою". Но добавляется, что "для системы, готовой к войне, этот высший эффект должен идти бок о бок с прочностью и надежностью в использовании и эксплуатации".

Опыт показывает, "что эта очень сложная система вооружения в ее нынешнем проектном статусе может эксплуатироваться только с помощью тесно взаимосвязанной технической и логистической концепции, состоящей из войск, армейской ремонтной логистики, управления проектами и промышленности", говорится в документе.

Во время маневров в Нижней Саксонии все БМП вышли из строя. Их пришлось ремонтировать на заводе-производителе Rheinmetall. В понедельник было объявлено: 17 из 18 Puma Бундесвера снова на ходу.

Технические недостатки БМП устранены, говорится в письме к оборонным экспертам в Бундестаге.

"Выход из строя отдельных высококачественных деталей и повреждения от возгорания требуют дальнейших технических расследований" , - говорится в письме.

Полная боевая готовность материальной части еще не восстановлена, однако необходимые работы будут выполнены.

Таким образом документ делает вывод, что БМП не пригодны для войны. И, вероятно, не будут пригодны на первых порах. Системы вооружения будут постепенно совершенствоваться путем модернизации.