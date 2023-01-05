Рождество Христово 6 января: что обязательно должно быть на столе в сочельник

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В скором времени украинцы будут отмечать Рождество Христово - один из важнейших христианских праздников. Часть жителей Украины выбрали для себя дату праздника 25 декабря, а часть отмечает Рождество 6 января, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

Традиции на Рождество

В канун Рождества на ужин собирается вся семья за одним столом. По традиции в этот вечер на столе должно стоять 12 постных блюд, символизирующих 12 апостолов.

Трапеза начинается после восхождения первой звезды. Опаздывать на ужин всем членам семьи нельзя. Мясные блюда можно будет употреблять только на следующий день.

12 блюд на Рождество

Кутья. Это каша из цельных зерен пшеницы с маком, медом и орехами. Иногда для кутьи используют ячмень, пшено и даже рис. В кашу добавляют сухофрукты и сахар. Кутья является главным блюдом на все рождественские праздники, его ставят на стол в родительскую субботу, готовят для поминок.

Постный борщ. Иногда вместо борща на Рождество готовят капустник. Традиционное рождественское первое блюдо символизирует кровь детей, которую пролил царь Ирод. Часто к столу в сочельник подают еще и грибную уху.

Песни голубцы. В разных областях Украины в голубце делают разную начинку - рис с овощами, рис с морковью и луком, гречку с овощами, гречку с грибами, смесь гречихи и тертой картошки.

Хлеб. Часто на стол на Рождество ставят домашнюю лепешку, с чесноком и горохом. Горох символизирует богатство, а чеснок прогоняет нечистую силу.

Гарнир. Обычно для гарнира берут тушеный картофель с луком и морковью.

Соленья. Грибы, квашеная капуста, огурцы, помидоры.

Постные салаты. Это могут быть салаты из овощей, салаты с квашеной капустой или винегрет.

Грибы. Тушеные, запеченные в духовке или в виде грибного подлива к гарниру, голубцам или вареникам. А еще можно использовать маринованные грибы.

Рыба. К постному столу можно подавать рыбу, поэтому она на праздничном столе должна быть обязательно – фаршированная, заливная, запеченная, в виде салата или консервированная.

Пышки. Начинкой могут быть капуста, горох, картофель или зелень.

Вареники. Они могут быть с картофелем, капустой и даже горохом. В Сочельник их подают с самой простой зажаркой.

Компот. Это специальный компот из сухофруктов, в который добавляют мед или сахар. Его варят заранее, дают настояться 5-6 часов и подают на стол холодным.