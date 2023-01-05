РосСМИ: Пригожин освободил преступников, которые воевали в Украине

Российское информагентство "РИА "Новости" сообщает, что руководитель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин отпустил на свободу первую партию преступников, которые были набраны для войны в Украине из мест заключения, с них также сняты все судимости, сообщает Украинская правда.

Российские пропагандисты выложили соответствующее видео, где Пригожин общается с преступниками. По его словам, общество должно относиться к ним "с уважением".

Пригожин утверждает, что многим из тех, кто сидел в лагерях, оставались до выхода на волю считанные дни, они пошли на захватническую войну, потому что "просто Родину хотелось защищать".

Напоследок Пригожин дал рекомендации преступникам.