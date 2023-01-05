Патриарх РПЦ Кирилл призвал к "рождественскому перемирию"

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава Русской православной церкви патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, призывал﻿ к "рождественскому перемирию".

"Я, Кирилл, Патриарх Московский и всея Руси, обращаюсь ко всем сторонам, вовлеченным в "междоусобный конфликт", с призывом прекратить огонь и установить Рождественское перемирие с 12.00 6 января до 24.00 7 января, чтобы православные люди могли посетить службы в Рождественский сочельник и в день Рождества Христова" , - заявил Кирилл.

Ранее глава РПЦ заявлял, что оккупанты в Украине защищают Россию, и ими "движет внутреннее нравственное чувство, основанное на православной вере".