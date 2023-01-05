Собор и церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в госсобственность

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр культуры и информпоилтики Александр Ткаченко сообщил﻿, что Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской Лавры официально вернули в государственное пользование, наместник Лавры от УПЦ МП Павел (Лебедь) не явился на подписание акта возвращения культовых сооружений.

"Только что завершила работу Комиссия для приема-передачи Успенского собора и Трапезной церкви от Украинской Православной Церкви к государству. В комиссию вошли представители Национального заповедника, юридической компании "Миллер", УПЦ, МКИП.

Комиссия начала свою работу 2 января этого года и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра двух зданий. Работа комиссии обеспечила комплексную опись имущества Успенского собора и Трапезной церкви, состояние иконостасов, и икон, другого имущества, чтобы вернуть его балансодержателю" , - заявил Ткаченко.

Детали: Ткаченко сообщил, что по итогам работы комиссии был подписан соответствующий акт возвращения культовых сооружений со стороны УПЦ.

"Несмотря на то, что на последнее заседание комиссии не явился митрополит Павел, который должен был подписать акт, это не является препятствием для возвращения государственного имущества" , - подчеркнул министр.

Он добавил, что украинская святыня должна служить всему украинскому народу.