Путин - Эрдогану: Украина должна смириться с потерей территорий

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

В четверг президент России Владимир Путин заявил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в телефонном разговоре, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".﻿ Об этом заявили в Кремле по итогам разговора Эрдогана и Путина, сообщает Европейская правда.

У Путина отметили, что он говорил о "деструктивной роли Запада", который "накачивает Украину вооружениями".

При этом Путин якобы снова "подтвердил открытость России к серьезному диалогу" - при условии, что власти в Киеве выполнят "известные требования", которые неоднократно озвучивались, и будут учитывать "новые территориальные реалии".

Кроме того, по словам Кремля, Путин и Эрдоган обсудили стамбульские договоренности о вывозе украинского зерна и поставки продовольствия и удобрений из России.

"Подчеркнута необходимость добросовестного комплексного подхода, который предусматривает устранение всех барьеров для российского экспорта" , - говорится в сообщении Кремля.

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".

В этот же день Эрдоган намерен позвонить и президенту Украины Владимиру Зеленскому.