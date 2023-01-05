В правительстве Германии уточнили, от чего зависят поставки оружия Украине

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Германия всегда будет корректировать свои поставки оружия Украине, исходя из "потребностей на поле боя", заявил вице-канцлер, министр экономики Роберт Хабек, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает The Gardian.

"Мы не перестанем поставлять оружие в Украину... Мы всегда будем корректировать наши поставки под нужды поля боя" , - сказал Хабек.

Его заявление прозвучало на следующий день после того, как президент Франции Эммануэль Макрон сказал президенту Владимиру Зеленскому, что его правительство направит легкие боевые бронированные машины AMX-10 RC для помощи в войне против России.

Напомним, что Германия отказывается передавать Украине танки Leopard. Министр обороны Кристины Ламбрехт объяснила это тем, что еще ни одна страна не приняла решение о передаче соответствующей техники западного образца.

В то же время посол Украины в Германии Алексей Макеев заявил, что Рано или поздно Германия передаст Украине боевые танки Leopard 2.