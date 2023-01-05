Politico: Украина и Иран – главные геостратегические вызовы года

Из многочисленных внешнеполитических проблем 2022 года две будут иметь особое геостратегическое значение и в новом году. Собственно, речь идет о том, сбудется ли в конце концов желание Украины стать страной НАТО и что делать с иранским режимом в вопросе ядерного соглашения. Об этом в статье для Politico пишет президент Фонда Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер, сообщает Зеркало недели.

Он признает, что процедура расширения альянса действительно сложная. И отказ Турции одобрять членство Швеции и Финляндии это доказывает. Нужно не только единодушие стран-участниц, но и одобрение каждого национального парламента. Поскольку решение связано с формальным международным соглашением. Поэтому, по мнению Ишингера, чтобы правильно отреагировать на заявку Украины о вступлении в НАТО, следует вспомнить три критерия, которые были применены во время первого раунда расширения альянса в 1997 году.

В то время союзники задавали всего три вопроса. Прежде всего, существует ли в стране, желающей присоединиться к НАТО, консенсус о вступлении в альянс, чтобы потенциальное членство не спровоцировало внутренний раскол? Все ли союзники поддерживают предоставление членства этой стране? И укрепит ли европейскую безопасность и стабильность в целом присоединение новой страны?

«В то время мы рекомендовали президентам и главам государств приглашать перспективных членов, только если ответы на все три вопроса будут утвердительными. И в случае Польши, Чехии и Венгрии все три вопроса получили однозначный ответ «да».

Когда же на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году был поднят вопрос Украины, возникла противоречивая дискуссия. Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Николя Саркози пришли к выводу, что не на все три вопроса можно ответить утвердительно» , – вспоминает Ишингер, добавляя, что оглядываясь на те события сегодня можно сделать противоположный вывод, особенно в вопросе о европейской безопасности и стабильности.

Хотя не все беспокойства союзников были развеяны. Возможно, это объясняет, почему альянс по-прежнему колеблется в отношении членства Украины. В вопросе Ирана главный вызов состоит в том, ввести ли против страны еще более жесткие санкции или проявить сдержанность в ответе на текущие нарушения прав человека из-за заинтересованности Запада в возобновлении ядерного соглашения. Ишингер считает, что здесь однозначный ответ: "Нет!".

Он признает, что существуют серьезные беспокойства по поводу защиты международного соглашения о ядерном нераспространении. Однако большинство экспертов уверены, что шансы на возрождение ядерного соглашения с Тегераном стали нулевыми еще до того, как в Иране вспыхнули протесты. Иранская сторона не демонстрировала желания согласиться с предложенным проектом соглашения в нынешнем виде.

«Более того, подписание соглашения с Тегераном сейчас пошлет абсолютно неправильный сигнал. Потому что все уступки со стороны Запада могут показаться поддержкой режима. Это будет пощечина для иранцев, борющихся за свободу, а также для тех, кого уже бросили в тюрьму» , - объясняет Ишингер.

Именно поэтому, по его мнению, Запад должен без сомнений ввести новые санкции против иранского режима. Учитывая поставки иранских беспилотников России, Тегеран таким образом поддерживает геноцидную войну против Украины. И это не приемлемо.

«Поэтому для Тегерана должно стать очевидным, что он столкнулся не только с внутренними вызовами, но и будет иметь дело с еще большей международной изоляцией» , – говорится в статье.

Ишингер добавляет, что ядерное соглашение с Ираном должно оставаться на столе, если Запад хочет сохранить верность своим ценностям. Однако он также должен показать иранскому народу, что его не бросят в смелой битве за свободу.