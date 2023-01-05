Кулеба: Россия хотела устроить своего шпиона в суд Гааги с двумя целями

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Россия пыталась устроить шпиона в Международный уголовный суд в Гааге, чтобы получить доступ к информации суда и иметь возможность влиять на решения органа, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью арабскому телеканалу Al Aan TV.

Украинский министр подчеркнул, что Россия по всему миру пытается внедряться в международные организации и подкупать экспертов и лидеров мнений. Таким образом страна-агрессор хочет изменить общественное восприятие агрессии против Украины в свою пользу.

"Я думаю, что Россия преследует две цели. Во-первых, она хочет получить доступ к информации, к файлам, увидеть, какой именно информацией владеет МУС. И во-вторых, более амбициозная цель — влиять на позицию МУС изнутри" , — рассказал он.

16 июня Служба разведки Нидерландов разоблачила россиянина, пытавшегося под фальшивым именем проникнуть в Международный уголовный суд в Гааге. Он попытался въехать в Нидерланды в качестве гражданина Бразилии для прохождения стажировки в суд в апреле.