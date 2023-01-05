ГУР: Путин может прибегнуть к ядерным провокациям на территориях Крыма и Беларуси

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Российский диктатор Владимир Путин рассматривает временно оккупированный Крым и Беларусь как территории для проведения ядерных провокаций, сообщает Деловая столица.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сообщил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Он отметил, что со стороны современной России и режима Путина нельзя исключать угрозу ядерного удара.

"Есть информация, что оккупированный Крым и территория современной Беларуси рассматриваются Путиным для проведения такого рода провокаций. Вся эта информация отслеживается, есть разведданные" , — сказал Юсов.

При этом он подчеркнул, что даже в Кремле понимают, что такой шаг, если он состоится, станет последним для правящего российского режима.

Напомним, ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что Украина постоянно следит за перемещением российского ядерного оружия.