Советник мэра: Оккупанты перебрасывают системы ПВО к Мариуполю

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Российские военные начали усиливать свою противовоздушную оборону вокруг Мариуполя. Они перебрасывают туда зенитные ракетные комплексы, сообщает Новое время.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Он уточнил, что речь идет о системах С-300 и Бук.

"Третий день подряд наблюдается поступление средств ПВО в Мариуполь со стороны Бердянск/Мангуш. Системы С-300 и Бук… (они движутся — ред.) через центр города в сторону выезда на Донецк" , — рассказал Андрющенко.

По его словам, оккупанты усиливают свою ПВО на трех направлениях вокруг Мариуполя — со стороны Мангуша (на западе от Мариуполя), со стороны Никольское/Волноваха (на севере), со стороны Донецк/Новоазовск (на северо-востоке).

Также советник мэра отметил, что россияне продолжают и дальше перебрасывать своих военных с направления Бердянск — Мелитополь на север Донецкой области.