Германия передала Украине новую партию военной помощи

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Германия на этой неделе передала Украине новую партию военной помощи, которая включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительств.

Всего Германия передала ВСУ следующую технику:

20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;

2 бронированные эвакуационные машины;

один тягач — транспортер танков М1070 Oshkos;

7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;

63 пикапа;

17 грузовиков 8×8;

8 разведывательных дронов;

30 систем обнаружения дронов;

27 антидроновых датчиков и глушилок;

7 машин для пограничной службы;

12 крупнотоннажных прицепов;

21 генератор;

32 мобильных системы отопления;

одна машина скорой помощи

36 400 шерстяных одеял.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что Берлин подумает, как увеличить поставки военной помощиУкраине после решения Вашингтона передать украинским военным ЗРК Patriot.