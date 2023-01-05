Германия передала Украине новую партию военной помощи
Германия на этой неделе передала Украине новую партию военной помощи, которая включает ракетные системы, гусеничные машины пехоты и системы обнаружения дронов, сообщает Новое время.
Об этом сообщает пресс-служба немецкого правительств.
Всего Германия передала ВСУ следующую технику:
- 20 ракетных систем калибра 70 мм на пикапах с ракетами;
- 2 бронированные эвакуационные машины;
- один тягач — транспортер танков М1070 Oshkos;
- 7 гусеничных и дистанционно управляемых машин пехоты;
- 63 пикапа;
- 17 грузовиков 8×8;
- 8 разведывательных дронов;
- 30 систем обнаружения дронов;
- 27 антидроновых датчиков и глушилок;
- 7 машин для пограничной службы;
- 12 крупнотоннажных прицепов;
- 21 генератор;
- 32 мобильных системы отопления;
- одна машина скорой помощи
- 36 400 шерстяных одеял.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок сообщала, что Берлин подумает, как увеличить поставки военной помощиУкраине после решения Вашингтона передать украинским военным ЗРК Patriot.