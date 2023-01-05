Минагрополитики: Украина с начала войны экспортировала 39 млн тонн продовольствия
Украина с начала войны и до конца 2022 года экспортировала почти 39 миллионов тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, сообщает Экономическая правда.
Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.
В тройке лидеров среди аграрных культур, отправленных за 10 месяцев войны:
- кукуруза – 15,6 млн тонн;
- пшеница – 8,6 млн тонн;
- подсолнечное масло – 3,3 млн тонн.
В декабре из Украины было отгружено 6,8 млн. тонн агропродукции, что на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.
В декабре ожидаемо уменьшились поставки рапса – 237 тыс. тонн в декабре против 412 тыс. тонн в ноябре и против 777 тыс. тонн в октябре. Такое явление для Украины сезонно-традиционное.
В то же время увеличился экспорт кукурузы на 1,3 млн тонн до 3,3 млн тонн.
Объем вывезенной пшеницы за декабрь остается неизменным и составляет 1,6 млн. тонн.
Также почти неизменными остались поставки подсолнечного масла и соевых бобов, сократились на 65 тыс. тонн поставки семян подсолнечника, его поехало 312 тыс. тонн.
В топ-5 культур по общему объему отправок за 10 месяцев вошли:
- 15,6 млн тонн – кукуруза (39,96%);
- 8,6 млн тонн – пшеница (21,98%);
- 3,3 млн тонн – подсолнечное масло (8,37%);
- 3 млн тонн – рапс (7,75%);
- 2,7 млн тонн – семена подсолнечника (6,92%).