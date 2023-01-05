Минагрополитики: Украина с начала войны экспортировала 39 млн тонн продовольствия

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Украина с начала войны и до конца 2022 года экспортировала почти 39 миллионов тонн зерновых, масличных культур и продуктов их переработки, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Минагрополитики.

В тройке лидеров среди аграрных культур, отправленных за 10 месяцев войны:

кукуруза – 15,6 млн тонн;

пшеница – 8,6 млн тонн;

подсолнечное масло – 3,3 млн тонн.

В декабре из Украины было отгружено 6,8 млн. тонн агропродукции, что на 900 тыс. тонн больше, чем за ноябрь.

В декабре ожидаемо уменьшились поставки рапса – 237 тыс. тонн в декабре против 412 тыс. тонн в ноябре и против 777 тыс. тонн в октябре. Такое явление для Украины сезонно-традиционное.

В то же время увеличился экспорт кукурузы на 1,3 млн тонн до 3,3 млн тонн.

Объем вывезенной пшеницы за декабрь остается неизменным и составляет 1,6 млн. тонн.

Также почти неизменными остались поставки подсолнечного масла и соевых бобов, сократились на 65 тыс. тонн поставки семян подсолнечника, его поехало 312 тыс. тонн.

В топ-5 культур по общему объему отправок за 10 месяцев вошли: