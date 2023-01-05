В Кремле заявили, что готовы к диалогу с Украиной: реакция ОП

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В Кремле после разговора президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским диктатором заявили, что якобы готовы к «серьезному диалогу», если Украина откажется от своих временно оккупированных Россией территорий и выполнит «требования» кремлевского режима, сообщает Новое время.

"В свете обозначенной Реджепом Тайипом Эрдоганом готовности к турецкому посредничеству в целях политического урегулирования конфликта Путин вновь подтвердил открытость России к серьезному диалогу — при условии выполнения киевскими властями известных и неоднократно озвучивавшихся требований и учета новых территориальных реалий" , — утверждают в пресс-службе российского диктатора.

«Реалиями» российская пропаганда называет юридически ничтожные путинские «указы» о «присоединении» украинских территорий к стране-агрессору после псевдореферендумов в четырех областях Украины.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter отметил, что Россия под словом «переговоры» предлагает Украине и миру признать ее «право на захват чужих территорий» и «зафиксировать отсутствие юридических последствий за массовые убийства на чужой территории».

Реджеп Эрдоган в разговоре с главой кремлевского режима 5 января призвал его подкрепить «призывы к переговорам» односторонним прекращением огня.

17 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с РФ возможны после освобождения захваченных территорий Украины. Он подчеркнул, что сейчас предмета для разговора нет, а дипломатические переговоры со страной-террористом возможны, если Путин отойдет к международно признанным границам Украины.

4 октября Зеленский принял решение СНБО о невозможности переговоров с российским диктатором. В ОП заявили, что Киев пойдет на переговоры, когда в РФ сменится президент.