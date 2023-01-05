Путин приказал прекратить огонь на время Рождества
Президент России Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости", которое ссылается на сообщение Кремля.
"Президент России Владимир Путин поручил главе Министерства обороны Сергею Шойгу ввести с 12:00 6 января до 24:00 7 января режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения сторон на Украине".
Что этому предшествовало:
- Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным, в котором заявил, что призывы к миру и переговорам должны быть подкреплены односторонним объявлением о прекращении огня и "видением справедливого решения".
- 5 января глава "Русской православной церкви" патриарх Кирилл, который открыто одобрил войну РФ против Украины, вдруг заявил, что якобы призывает к "рождественскому перемирию".