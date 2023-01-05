СМИ: В США не ожидают победы Украины на востоке в ближайшее время

В США не ожидают завершения войны на востоке Украины в ближайшее время. Для России важно получить контроль над Бахмутом, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Sky News.

По словам американского чиновника, интенсивные боевые действия на востоке Украины будут продолжаться еще несколько месяцев. Он считает, что происходящее в Бахмуте можно ожидать и на других участках фронта.

"Бои все еще достаточно горячие (в Донецкой области, - ред.) То, что мы видим в Бахмуте, мы должны ожидать и на других участках фронта, что бои будут продолжаться в ближайшие месяцы" , - заявил анонимный чиновник.

Россия уделяет особое внимание Бахмуту, поскольку он расположен на стратегической линии поставок между Донецкой и Луганской областями. Если же врагу удастся получить контроль над городом, он может использовать его в качестве плацдарма для продвижения в крупные города - Краматорска и Славянска.

Напомним, что по словам президента Украины Владимира Зеленского, каждая неудача врага на Бахмутском направлении и в целом на Донбассе является существенным ослаблением России.