В ОП отреагировали на заявление Путина о прекращении огня на Рождество

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в четверг, 5 января, прокомментировал утверждение российского диктатора Владимира Путина о «рождественском прекращении огня», сообщает Новое время.

У себя в Twitter Подоляк напомнил, что Украина, в отличие от страны-агрессора России, не атакует чужую территорию и не убивает мирных жителей, а уничтожает только военных оккупационной армии на украинской территории.

"Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется „временное перемирие“. Лицемерие оставьте себе…" , — добавил он.

Российский диктатор Владимир Путин «поручил» министру обороны страны-агрессора Сергею Шойгу «ввести режим прекращения огня» «по всей линии боевого соприкосновения» в Украине с 12:00 6 января до 24:00 7 января. Путин объяснил решение призывами своего приспешника, главы РПЦ патриарха Кирилла, а также якобы своей заботой о верующих. Страна-террорист призывает Украину, которая защищается от оккупантов, тоже объявить о «прекращении огня».

Ранее президент Владимир Зеленский призывал страну-террориста вывести свои войска с международно признанной территории Украины на Рождество. Он подчеркивал, что вывод оккупационных войск с территории Украины обеспечит надежное прекращение огня.