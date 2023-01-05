Генштаб: В России готовятся к новой волне мобилизации в январе

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Военно-политическое руководство России принимает меры, чтобы не допустить массовый выезд за границу мужчин и подготовиться к новой волне мобилизации, которая ожидается в январе, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ.

"Для поддержания наступательного потенциала и пополнения потерь враг продолжает осуществлять мероприятия по мобилизации.

Военно-политическое руководство РФ принимает меры для недопущения массового выезда мужчин призывного возраста за границу перед очередной волной мобилизации, которая ожидается в январе текущего года. Не исключается полный запрет пересечения государственной границы мужчинам призывного возраста".

В течение суток противник нанес 8 авиационных ударов и совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза вражеских авиационных и ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры сохраняется на всей территории Украины.

Основные усилия российские оккупанты сосредотачивают на попытках полного захвата Донецкой области в пределах административной границы. Ведут наступательные действия на Бахмутском и Лиманском направлениях.

Враг безуспешно пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях. На Новопавловском, Запорожском и Херсонском - обороняется.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вместе с тем, захватчики обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты вдоль всей линии соприкосновения.

На Слобожанском направлении огневому поражению подверглись районы Старицы, Огирцево, Волчанска, Устиновки и Фиголевки Харьковской области.

На Купянском направлении под огневое воздействие попали Двуречная, Ольшана, Купянск, Кисловка, Котляровка, Крахмальное и Берестовое на Харьковщине и Новоселовское и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении вражеские обстрелы фиксировались в Макеевке, Площанке, Кузьмином и Диброве Луганской области.

На Бахмутском направлении оккупанты обстреляли Спирное, Берестовое, Белогоровку, Веселое, Соледар, Красную Гору, Бахмут, Белую Гору, Курдюмовку, Дилиевку, Северное, Майорск и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Авдеевском направлении огневому поражению подверглись Авдеевка, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении противник обстрелял Никольское, Угледар и Пречистовку в Донецкой области.

На Запорожском направлении под огонь вражеской артиллерии попали районы населенных пунктов Зеленое Поле и Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Железнодорожное, Чаривне, Щербаки и Степное на Запорожье и Никополь Днепропетровской области.

На Херсонском направлении противник не прекращает террор мирного населения. От артиллерийских обстрелов пострадала гражданская инфраструктура и мирные граждане в Чернобаевке и Херсоне.

Продолжается принудительная паспортизация населения на временно оккупированных и занятых территориях Луганской области. Так, банковские учреждения оккупированного региона требуют для оформления платежных карточек паспорта российской федерации.Украинская авиация в течение суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 удара по позициям его зенитно-ракетныхкомплексов. В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8.

Подразделения же ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины осуществили огневое поражение района сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов.

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов сообщил, что российское руководство приняло решение о начале новой волны мобилизации с 5 января 2023 года из-за нехватки живой силы.