Генштаб: Украинские бойцы в четверг сбили самолет и вертолет оккупантов
Украинские бойцы в четверг сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ми-8, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сообщение Генштаба.
"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8".
В Генштабе также сообщили, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.
Предыстория:
В среду подразделения украинских зенитчиков Воздушных сих уничтожили вражеский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и российский беспилотник "Орлан-10".