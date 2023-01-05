Генштаб: Украинские бойцы в четверг сбили самолет и вертолет оккупантов

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Украинские бойцы в четверг сбили российские самолет Су-25 и вертолет Ми-8, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сообщение Генштаба.

"В то же время наши защитники сбили вражеский самолет Су-25 и вертолет Ми-8".

В Генштабе также сообщили, что украинская авиация в течение 5 января нанесла 15 ударов по районам сосредоточения противника, а также 3 ударов по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

Предыстория:

В среду подразделения украинских зенитчиков Воздушных сих уничтожили вражеский штурмовик Су-25, ударный вертолет Ка-52 и российский беспилотник "Орлан-10".