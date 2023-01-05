Беларускі Гаюн: РФ передала Беларуси партию бронетранспортеров

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Россия передала Беларуси новую партию российских бронетранспортеров БТР-82А, сообщает Новое время.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн в Telegram.

По их данным, эшелон с 34 единицами техники днем в четверг, 5 января, направлялся в сторону Бреста. Гаюн предполагает, что новые БТР-82А поступят на вооружение 38 десантно-штурмовой бригады.

Отмечается, что это уже третий батальонный комплект БТР-82А в Беларуси. Также, по их данным, только в 2019 году на вооружение одного из батальонов 38 ОДШБР поступили БТР-70МБ1 (беларусская модернизация БТР-70), а в бригаде эксплуатируются БТР-80.

Фото: Беларускі Гаюн/Telegram

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки составят вооруженные силы Беларуси. В то же время он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.