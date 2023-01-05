Кулеба: Иран пересечет красную линию, если будет поставлять ракеты России

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Поставка Ираном ракет России повлечет применение всего имеющегося инструментария давления на Тегеран, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу Akhbar Al Aan из ОАЭ.

"Иран поставляет России дроны, которые Россия использует для атак на наши города и критическую инфраструктуру. Мы также слышали, что Россия и Иран, вероятно, ведут переговоры по соглашению о поставках определенных видов ракет из Ирана в Россию. Мы очень внимательно следим за этим процессом. Это станет "красной линией", которую Ирану лучше не переходить, потому что тогда весь инструментарий давления будет применен для того, чтобы заставить Иран прекратить это делать" , - сказал Кулеба.

Министр отметил, что своими поставками дронов Иран участвует в террористической кампании России, направленной против гражданского населения страны, которая была всегда очень дружественной по отношению к иранскому народу.

"Какой бы ни была польза для Ирана от сотрудничества с Россией в этих поставках оружия, негативные последствия этого сотрудничества будут гораздо большими и болезненными. И именно поэтому Тегеран должен исходить из этих очень прагматичных соображений" , - сказал он.

"И напоследок хочу сказать, что это, на самом деле, также идет вопреки воле Бога - использовать оружие против гражданского населения. А это именно то, для чего иранские дроны применяются: они не используются для атак на наши военные позиции, а иранские дроны убивают гражданских и разрушают нашу энергетическую инфраструктуру, которая работает в интересах гражданского населения во время войны" , - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Соединенные Штаты рассматривают способы влияния на производство иранских беспилотников с помощью санкций и экспортного контроля, а также ведут переговоры с частными компаниями, чьи детали были использованы в производстве.