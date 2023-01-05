В Yasno рассказали, как упало потребление электричества в Украине

По мнению некоторых украинцев, экономить электроэнергию уже нет нужды, ведь это не дает никакого результата, однако в Yasno отмечают, что стоит продолжить это делать, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

"В комментах в последнее время вижу очень много нареканий, что экономить не нужно, потому что это ничего системе не дает, потому что суммарно за месяц уровень потребления такой, как и был раньше. Глобально это неправда" , - написал Коваленко.

Он рассказал, что по статистике в сравнении с прошлым годом потребление электроэнергии в Киеве за октябрь упало на 19%, а за ноябрь - на 28%. В Днепре при таком же сравнении за октябрь использование электроэнергии снизилось на 15%, а за ноябрь - на 11%.

Гендиректор заявил, что сейчас эти цифры не совсем точны, в реальности процент сэкономленной электроэнергии может быть значительно выше.

"На самом деле эти цифры будут еще больше, если все наши клиенты будут своевременно передавать показания счетчиков. Сейчас сюда включена значительная часть начислений "по среднему" потреблению - этот метод расчета используют, если клиент не передал показания" , - пояснил он.

Коваленко также заявил, что с помощью отключений и экономии население уменьшило потребление минимум на треть, а это, по его словам, существенно помогает энергосистеме держаться.

Напомним, вчера, 4 января, в Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве после первого дня по графикам.