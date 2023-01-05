Байден о рождественском перемирии Путина: он пытается передохнуть

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент США Джо Байден выразил скептицизм по поводу прекращения огня, которое президент России Владимир Путин приказал ввести на время Рождества, сообщает Европейская правда.

Об этом он сказал журналистам в четверг, сообщило CNN.

"Я неохотно реагирую на все, что говорит Путин. Интересно, что он был готов бомбить больницы, детские сады и церкви 25-го числа и на Новый год" , - сказал Байден.

"То есть, я думаю, он пытается передохнуть" , - добавил американский президент.

Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что решение Путина прекратить огонь на время Рождества не свидетельствует о его желании закончить войну.

5 января Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу ввести "режим прекращения огня" на время празднования Рождества.

Ранее в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после разговора с Путиным провел телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским и снова предложил посредничество в переговорах с РФ.

Пресс-служба Эрдогана заявила, что турецкий президент предложил Путину подкрепить призывы к миру и переговорам односторонним объявлением о прекращении огня.

Путин в свою очередь сказал Эрдогану, что Россия открыта к диалогу по Украине, но Киеву надо учитывать "новые территориальные реалии".