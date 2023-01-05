NYT: Российские командиры поощряли изнасилования на захваченных территориях

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Российские командиры поощряют изнасилования на захваченных территориях Украины или сами отдают такие приказы, сообщает Новое время.

Об этом идет речь в расследовании The New York Times, опубликованном в четверг, 5 января.

Прокурор Офиса генпрокурора Ирина Диденко, которая занимается расследованием сексуальных преступлений, рассказала, что открыла уже 154 дела о сексуальном насилии, однако реальная цифра гораздо больше. По ее словам, в одном из освобожденных от оккупантов сел Киевской области психологи обнаружили, что сексуальное насилие пережила каждая девятая женщина. Еще сотни людей подверглись пыткам и сексуальном насилию в российском плену.

Пережившие сексуальное насилие рассказывают, что российские командиры знают о действиях своих солдат и даже поощряют изнасилование, пишет NYT. Британский юрист Уэйн Джордаш, который консультирует украинских прокуроров, сообщил, что видел признаки молчаливого согласия со стороны командиров среди 30 рассмотренных им дел.

Ирина Диденко заявила, что при захвате территории у российских оккупантов есть четкая модель поведения:

«Прибывают наземные войска, и на второй-третий день начинаются изнасилования».

Свидетели говорили, что командиры сами отдавали приказы об изнасиловании или потворствовали этому, например, говорили российским оккупантам «расслабиться». В одном случае, о котором рассказала Диденко, командир сказал своим людям:

«Хорошо, идите». После этого россияне, которые зашли в жилой дом, обсуждали, как изобьют одну женщину и изнасилуют другую.

В другом случае, описанном в статье NYT, восемь российских военных изнасиловали мужчину, которого остановили на блокпосту. 26-летняя херсонка Ольга рассказала, как на восьмой или девятый день в российском плену ее привязали к столу голой по пояс, после чего «следователь» 15 минут осыпал ее матом, затем накинул на нее куртку и впустил в комнату еще семерых мужчин:

«Это было запугивание. Я не знала, что будет дальше».

В оборудованных оккупантами пыточных, по словам прокуроров и местных властей, было широко распространено сексуальное насилие, в том числе изнасилование дубинками и удары током по гениталиям.

Прокурор Офиса генпрокурора Анна Сосонская подчеркнула, что доказательства сексуального насилия со стороны россиян находят на всех территориях, которые захватывали оккупанты: в Киевской, Черниговской, Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

Поскольку свидетели описывают одинаковые методы пыток и допросов сотрудниками ФСБ, в Офисе генпрокурора считают, что за этими преступлениями стоит российское руководство.