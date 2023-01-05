Белый дом: Германия передаст Украине БМП Marder и Patriot

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцом. В ходе переговоров Шольц сообщил, что Берлин намерен передать Украине свои БМП Marder, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Президент Байден и канцлер Шольц выразили общую решимость продолжать оказывать необходимую финансовую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине столько, сколько потребуется. С этой целью США намерены поставлять Украине боевые машины пехоты "Брэдли", а Германия - боевые машины пехоты "Мардер" , - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что страны планируют обучить украинские войска управлять этими системами.

Кроме того, Байден и Шольц подтвердили свое намерение и дальше поддерживать неотложные потребности Украины в средствах противовоздушной обороны.

"В конце декабря Соединенные Штаты объявили о передаче в дар Украине батареи зенитных ракетных комплексов Patriot. Германия присоединится к Соединенным Штатам в поставке дополнительной батареи ПВО Patriot в Украину" , - говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран одобрили продолжающиеся координационные усилия Контактной группы по вопросам обороны Украины и приветствовали дополнительные пожертвования систем ПВО и боевых машин.

Напомним, ранее в правительстве Германии не поддерживали инициативу отправки в Украину танков Leopard и БМП Marder.