МИД Британии: танки могут стать частью будущей поддержки Украины

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что танки "вполне могут стать частью" будущей поддержки Украины, сообщает Европейская правда.

Об этом он заявил после переговоров с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Лондоне, сообщает Sky News.

Отвечая на вопрос о том, какие обязательства возьмет на себя Великобритания в отношении Украины, Клеверли сказал:

"Мы предоставляем такую военную технику, которая способна нанести решающий... удар по российским целям на расстоянии".

По его словам, британское правительство будет продолжать сотрудничество с Украиной и обсуждать, что нужно для следующего этапа обороны.

"И мы будем продолжать работать с нашими международными партнерами над тем, чтобы обеспечить это. Танки вполне могут быть частью этого. Откуда они придут, какие союзники их предоставят - это то, над чем мы, конечно, работаем в координации друг с другом" , - сказал британский министр.

Напомним, в Министерстве обороны Германии обсуждают возможный объем поставок боевых машин пехоты Marder Украине, цифры колеблются от 20 до 40 единиц.

Как сообщалось, президент Франции Эммануэль Макрон объявил, что французские колесные танки AMX-10 RC будут поставлены в Украину. Президент США Джо Байден, со своей стороны, заявил, что рассматривает возможность предоставления Украине боевых машин пехоты Bradley.