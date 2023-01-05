Резников: В Украине пока нет ﻿потребности﻿ в объявлении массовой мобилизации

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Министр обороны Алексей Резников заявил, что в Украине пока нет ﻿потребности﻿ в объявлении массовой мобилизации, хотя ситуация может измениться, сообщает Украинская правда.

Об этом Резников рассказал в телемарафоне "Единые новости".

"Мы добираем, мы пополняем. Потери тоже, к сожалению, есть. Мы восстанавливаем потери наших боевых бригад, каких-то специалистов берем особых, которые нам нужны для тех или иных задач, но потребности в такой массовой мобилизации по состоянию на сегодняшний день я не вижу".

Резников напомнил, что в Украине объявлена мобилизация с февраля месяца, и она не завершена. По его словам, мобилизация продолжается в спокойном режиме, и Украина не исчерпала даже тот "100% потенциал", введенный законом в феврале.