Резников: Страны Запада продолжат системно и стабильно помогать Украине в 2023 году

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что страны Запада продолжат системно и стабильно передавать военную помощь Украине в 2023 году, сообщает Новое время.

"Главное, что наши партнеры видят поддержку Украины системно и стабильно. На сегодняшний день уже заключены контракты нашими партнерами со своими производителями, их ОПК уже на рельсах, и главное — что будет ритмичность этих поставок в течение года" , — сказал Резников в эфире телемарафона.

Министр добавил, что вскоре отправится на очередную встречу в формате Рамштайн.

Резников также подчеркнул, что война России против Украины — это война ресурсов.

"Россия использует все свои ресурсы, запасы советского союза, большое количество людей, оружия. Конечно, мы как небольшая страна не выдержали бы. Но сегодня на нашей с вами стороне ресурсы цивилизованного западного мира" , — подчеркнул украинский министр.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщал, что Украина способна сама победить страну-террориста Россию, однако без помощи партнеров это будет сделать сложно.