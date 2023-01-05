Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии на Рождество

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Рождественская акция на подписку для Юридических и Физических лиц!

Президент Владимир Зеленский заявил, что Владимир Путин использует так называемое "перемирие" для того, чтобы хотя бы ненадолго остановить продвижение ВСУ на востоке, сообщает Украинская правда.

Об этом рассказал Зеленский в видеообращении.



"Сейчас они хотят использовать Рождество как прикрытие, чтобы хоть ненадолго остановить продвижение наших парней на Донбассе и подогнать ближе к нашим позициям технику, боеприпасы и мобилизованных. Что это даст? Только очередное увеличение счёта потерь.

Все в мире знают, как Кремль использует передышки на войне, чтобы продолжить войну с новой силой".

Зеленский также сообщил, что обсудил в президентом Турции Реджеп Тайип Эрдоганом динамику ситуации в регионе:

"О том, что хозяева России сейчас в довольно отчаянном положении из-за поражения оккупантов на фронте и готовы к различным манипуляциям".

Предыстория: