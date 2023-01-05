Украинский спутник вышел на связь и передал с орбиты первые данные

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Украинский спутник EOS SAT 1 первого в мире агроориентированного созвездия EOSDA вышел на связь - передал телеметрию и данные о состоянии систем, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Facebook группы проектов Noosphere.

Как отмечено в посте, это подтверждает начало работы спутника на орбите.

"Ежедневно EOS SAT-1 будет отслеживать до 1 млн квадратных километров. Запуск всех спутников EOS SAT планируется завершить к 2025 году. После этого группировка EOS SAT будет ежедневно наблюдать за площадями до 12 млн квадратных километров и будет охватывать до 100% стран с наибольшей площадью сельскохозяйственных угодий и лесов, что составляет 98,5% таких земель по всей планете" , - говорится в сообщении.

С помощью EOS SAT представители сельскохозяйственной отрасли смогут:

контролировать рост культур;

оптимизировать использование ресурсов на основе карт производительности и вегетации;

проверять эффективность новых средств защиты растений или удобрений и т. д.

То есть EOS SAT должен помочь агробизнесам контролировать рост культур и выявлять жару, холод, нехватку воды, распространение сорняков, нападения вредителей и другие проблемы, угрожающие посевам. Для наблюдения ежедневно будет использоваться 11 агроориентированных диапазонов.

Как подчеркивает компания Noosphere, сеть EOS SAT будет насчитывать семь небольших оптических спутников EOS Data Analytics, глобального поставщика аналитики спутниковых изображений на основе искусственного интеллекта.

Напомним, что 3 января 2023 спутник EOS SAT-1 был успешно доставлен на низкую околоземную орбиту ракетой Falcon 9 компании SpaceX с базы Космических сил США на мысе Канаверал во Флориде.