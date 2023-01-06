Белый дом объяснил, зачем Пригожину нужен Бахмут

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Информагентство Reuters со ссылкой на представителя Белого дома сообщает. что руководителю частной военной компании "Вагнер" Евгению Пригожину нужен Бахмут из-за месторождений в районе города, сообщает Украинская правда.

Соединенные Штаты считают, что Пригожин "заинтересован в получении контроля над солью и гипсом из шахт вблизи удерживаемого Украиной города Бахмут".

Есть признаки того, что "одержимостью" России и Пригожина Бахмутом руководят финансовые мотивы, добавил чиновник.

Ранее Соединенные Штаты обвиняли российских наемников в использовании природных ресурсов в Центральноафриканской Республике, Мали, Судане и других странах для финансирования войны Москвы в Украине.