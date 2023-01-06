ISW назвал цели Путина в объявлении "рождественского перемирия"
Эксперты Института изучения войны (ISW) предполагают, что президент России объявлением рождественского перемирия хочет навредить репутации Украины и перехватить инициативу на поле боя, сообщает Украинская правда.
Заявление президента России Владимира Путина о том, что российские войска проведут 36-часовое перемирие с 6 на 7 января в связи с празднованием Рождества Христова, по мнению военных аналитиков, скорее всего, является информационной операцией, которая имеет целью нанести ущерб репутации Украины.
Путин мог стремиться обеспечить 36-часовую паузу для российских войск, чтобы предоставить им возможность отдохнуть, восстановить силы и переориентироваться для возобновления наступательных операций на критически важных участках фронта.
В ISW отмечают, что такая пауза принесет непропорциональную пользу российским войскам и начнет лишать Украину инициативы.
Обоснование Путиным прекращения огня на религиозных основаниях дополнительно усиливает еще одну российскую информационную операцию, которая представит Украину как подавляющую религиозные группы и позиционирует Путина как "настоящего защитника христианской веры".
Провинциальное информационное пространство российских военных блогеров отреагировало на объявление о прекращении огня с резким недовольством.
Путин подтвердил свои максималистские цели в Украине во время телефонного разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 5 января.
Использование режима прекращения огня в качестве информационной операции в сочетании с продолжением пропаганды Путиным максималистских целей в Украине по-прежнему свидетельствует об отсутствии у Путина желания вести реальные переговоры с Украиной.
Финансист группы "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что пленные, которые были добровольцами группы "Вагнера" в Украине, получили помилование.
Аналитики предполагают, что это его попытка увеличить свое влияние и политическую силу.
Основные выводы ISW по анализу боевых действий в Украине 5 января:
- Заявление Президента России Владимира Путина о том, что российские войска будут придерживаться 36-часового перемирия по случаю празднования Рождества, скорее всего, является информационной операцией, чтобы навредить репутации Украины.
- Обоснование Путиным прекращения огня на религиозной почве усиливает другую российскую информационную операцию, которая ложно представляет Украину как подавляющую религиозные группы, а Путина позиционирует как "настоящего защитника христианской веры".
- Путин не изменил своих фундаментальных максималистских целей в Украине.
- Финансист "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что заключенные, которые добровольно сотрудничали с группой Вагнера в Украине, получили помилование, вероятно, с целью раздуть свое влияние и политическую силу, усилить вербовку заключенных группой "Вагнера" и успокоить преступников в погонах.
- Российские силы продолжали ограниченные контратаки с целью восстановления утраченных позиций вдоль линии Сватово-Кременная, а российские силы утверждали, что украинские силы продолжали контрнаступательные операции в этом районе.
- Украинские силы провели успешную контратаку, тогда как российские силы продолжали наступательные операции вокруг Бахмута и к западу от Донецка.
- Оккупанты продолжали действовать диверсионно-разведывательными группами на реке Днепр и укреплять позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Российские военные блогеры заявили о недавних успехах России в Запорожской области, которые, вероятно, отвлекают внимание от медленного российского наступления вокруг Бахмута, которое может приближаться к кульминации.
- Мобилизованные российские военнослужащие, вероятно, продолжают составлять значительную часть российских военных потерь в Украине.